Roma. Incidente sul Lungotevere, morti lo chef stellato Narducci e una ragazza di 25 anni

Agenpress – Alessandro Narducci , 29 anni, chef del famoso ristorante Acquolina, nel cuore di Roma, è deceduto insieme alla 25enne Giulia Puleio: i due giovani viaggiavano a bordo di una moto e si sono scontrati con una Mercedes Classe A, il cui conducente è rimasto ferito.

Nello scontro l’auto ha colpito tre veicoli in sosta, una Fiesta, una Scenic e un’Audi Q3. Sono stati richiesti accertamenti sull’eventuale assunzione di droghe e alcool da parte del conducente del veicolo. I due mezzi, la Mercedes e l’Honda Sh, sono stati sequestrati. La strada è stata chiusa fino alle 7 di questa mattina per i rilevi e sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine.

Il ristorante di via del Vantaggio è in lutto: “Oggi siamo racchiusi nel dolore per la scomparsa del nostro chef Alessandro Narducci e di Giulia Puleio – si legge in un post sulla pagina Facebook del ristorante Acquolina – Il nostro cordoglio va alle famiglie, alla fidanzata Deborah, agli amici e a tutto lo staff. Il ristorante Acquolina e la terrazza Acquaroof saranno momentaneamente chiusi per lutto fino a nuova comunicazione. Vi ringraziamo per la vicinanza e l’affetto che state dimostrando in questo momento difficile”.