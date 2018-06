Usa. Melania fa visita ai bambini separati dalle famiglie, ma fa arrabbiare la sua giacca

Agenpress – Melania Trump si è recata Texas per visitare una struttura che ospita minori entrati illegalmente negli Stati Uniti e separati dai genitori. “Sono qui per conoscere la vostra struttura. Vorrei anche chiedervi come posso essere d’aiuto a questi bambini per riunirli alle loro famiglie nel più breve tempo possibile”, ha detto la first lady nel centro di McAllen, struttura che riceve finanziamenti federali e ospita circa 60 bambini di Honduras ed El Salvador di età comprese fra cinque e 17 anni.

Melania Trump è andata in uno dei centri finiti al centro delle polemiche montate dopo la pubblicazione dell’audio che raccoglie le voci e i pianti di dieci minori centro-americani detenuti. L’indignazione dell’opinione pubblica e lo scontro interno al Partito repubblicano hanno costretto Trump a fare marcia indietro sul piano per separare i figli dei migranti dai loro genitori: “Non mi piace vedere famiglie che vengono divise”, ha detto il presidente dopo aver firmato il decreto. spiegando che “la first lady è rimasta turbata come me, come chiunque”.

Visita però che è stata criticata per la giacca che ha indossato la first lady, perché sul retro del capo, color militare, compariva una scritta bianca: “Non mi importa per niente. E a te?”.

Secondo il Daily Mail, la giacca è di Zara e su internet sono comparse diverse foto che sembrano confermarne l’appartenenza, sebbene l’azienda, non abbia commentato.

La giaccia ha il costo di 39 dollari. A domande a riguardo, la sua portavoce, Stephanie Grisham, ha risposto: “È una giacca. Non c’era nessun messaggio nascosto. Dopo l’importante visita di oggi in Texas spero che i media non scelgano di concentrarsi sul suo abbigliamento”. La giacca si riferisce alle fake news, interpreta il presidente Usa.

dei media. ” Melania – scrive Trump – ha capito quanto sono disonesti e, veramente, non gliene importa!”.