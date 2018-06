Vaccini. Cattaneo. Salvini irresponsabile e incompetente. L’unico rischio è lui

Agenpress – E’ “irresponsabile abolire l’obbligo” e non bisogna fare “campagna elettorale sulla salute dei bambini”.

E’ quanto afferma la senatrice a vita e farmacologa Elena Cattaneo, commentando le affermazioni del Ministro Salvini in tema di vaccini. Ma lui “sa quanti milioni di vite sono state salvate grazie ai vaccini? Sa a quali rischi si espongono i bambini non vaccinati venendo a contatto con il virus del morbillo? Sa che i più comuni farmaci antinfiammatori, utilizzati ogni giorno da migliaia di persone tra cui molti bambini, hanno effetti collaterali fino a 1500 volte più frequenti? Sa che esiste una soglia di copertura vaccinale pari al 95%, da cui l’Italia si era pericolosamente allontanata, chiamata “immunità di gregge”, che se raggiunta renderebbe un’intera comunità immune dalle malattie oggetto dell’obbligo (che perciò, in quel caso, non sarebbe necessario)?”.

“L’unico rischio che vedo relativamente ai vaccini oggi è rappresentato da un Ministro dell’Interno che parla di cose su cui non ha competenza, assumendosi una responsabilità enorme e facendo campagna elettorale sulla salute dei bambini”.