Vaccini. Ordine medici. Utili ed indispensabili per la salute dei cittadini

Agenpress – “I vaccini non solo sono utili, ma indispensabili per tutelare la Salute dei cittadini, riducendo la mortalità e la morbilità delle malattie infettive. Il Governo, da parte sua, ha l’onere di mettere in atto provvedimenti efficaci e scientificamente provati per salvaguardare la Salute degli italiani. E, nel farlo, non può non tener conto di quanto i professionisti della Salute affermano, perché è a loro che è affidata la tutela della Salute dei cittadini”.

E’ quanto afferma in una mozione approvata all’unanimità, il Comitato Centrale della Fnomceo. “Come medici abbiamo l’obbligo morale di far presente quanto la scienza insegna e il Codice deontologico sancisce: l’aderenza alle evidenze scientifiche. Un obbligo che riguarda tutti i medici”.