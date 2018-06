100 metri. Filippo Tortu entra nella leggenda: 9.99. Battuto il record di Pietro Mennea

Agenpress – L’italiano più veloce di sempre da oggi ha il nome di Filippo Tortu . In una serata storica per l’atletica leggera italiana il 20enne nato a Milano ha stabilito il nuovo record italiano nei 100 metri , abbattendo il muro dei 10 secondi: al Meeting di Madrid Tortu ha corso i 100 in 9″99 , giungendo dietro al cinese Su Bingtian (9″91). Il precedente primato apparteneva a Pietro Mennea , che corse i 100 metri in 10″01 nel 1979 in Messico.

Tortu aveva vinto la batteria correndo in 10″04 (vento -0.1), poi in finale (vento +0.2) il velocista delle Fiamme Gialle si è arreso solo al cinese Su Bingtian in 9.91, ma ha abbattuto il muro dei 10 secondi.

“Sono contentissimo, è quasi indescrivibile la gioia che provo. Sono felice per me, per l’atletica italiana, per mio padre e per tutti quelli che mi hanno sostenuto – le prime parole di Tortu -. Sapevo di potercela fare, per me il record di Mennea è sempre rimasto un sogno da quando ero bambino e adesso sono veramente felice. Devo ringraziare tutti quelli che sono venuti qui, che ci credevano forse anche più di me. L’obiettivo della stagione restano gli Europei, adesso non penso al tempo che ho fatto e mi concentro su Berlino”.