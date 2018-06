Arriva a Milano l’iniziativa UGL: 1029 sagome bianche in memoria delle vittime sul lavoro

Agenpress. Lavorare per vivere”. È questo il titolo dell’iniziativa, svoltasi nella suggestiva Piazza Duomo di Milano, con cui il sindacato UGL ha ricordato le morti sul lavoro, attraverso l’installazione di 1029 sagome bianche di cartone riciclato con cui si sono ricordate le vittime sul lavoro del 2017. Questo terribile fenomeno continua inesorabile anche nel 2018: nei primi 4 mesi di quest’anno, infatti, si sono registrati 286 decessi, “un dato tristemente impressionante a cui non ci dobbiamo abituare”, secondo Paolo Capone, Segretario Generale UGL, presente alla manifestazione.

Per Capone, “sono necessari più controlli e meno burocrazia per incentivare le aziende a investire nella sicurezza sul lavoro, poiché si tratta di un tema che riguarda la sfera più intima del lavoratore e che ha a che fare con l’essenza più profonda della persona. In tal senso – prosegue Capone – è necessaria una stretta collaborazione tra le Istituzioni, le aziende e i lavoratori per investire maggiormente su prevenzione e salute. È una battaglia che l’UGL intende continuare affinché tutti comprendano che è inaccettabile ammalarsi o morire sul lavoro nell’era dell’innovazione digitale. Quella della sicurezza sui luoghi di lavoro è, dunque, una priorità che va affrontata e risolta anche perché, nel nostro paese finalmente, si possa parlare di un lavoro dignitoso e sicuro”.