Claudio Scajola e il suo impegno politico per i giovani, l’occupazione e la sicurezza

Agenpress. La buona amministrazione è il cuore di un territorio e linfa per chi lo vive. Questo è il pensiero di Claudio Scajola, uno dei politici più noti nel panorama politico italiano. Lavoro, sviluppo e occupazione sono le priorità che ha sempre cercato di risolvere sul territorio Ligure.

Oggi, più che mai, dopo varie vicende giudiziari conclusesi con 16 assoluzioni intende nuovamente portare un suo know how e la sua esperienza al servizio dei cittadini.

Affrontare queste sfide economico-sociali sono imprese di non facile soluzione, ma trascurarle significherebbe lasciare spazio alla rassegnazione e alla disperazione, parole che non appartengono alla personalità politica di Scajola, a cui bisogna dare atto che ha sempre combattuto ed affrontato in prima persona le varie vicissitudini (ndr).

Il tema del lavoro quindi deve assolutamente entrare in qualsiasi agenda politica e costituire il primo punto da cui partire perché la situazione in Italia sta diventando drammatica causando preoccupanti risvolti sociali. Quindi è fondamentale – dichiara Scajola – che bisogna creare sempre più occasioni nei vari ambiti lavorativi per ridare al lavoro il suo valore etico di rispetto della dignità della persona.

E’ necessaria una politica attiva sul Territorio con iniziative idonee a facilitare i processi produttivi; orientare i giovani con una mirata formazione professionale e prestare attenzione alla loro intraprendenza lavorativa e alle loro idee imprenditoriali, perché solo in questo modo avranno la possibilità di migliorare il nostro e il loro futuro. Ognuno deve essere chiamato a fare il proprio dovere e ridare fiducia a quei giovani che, da troppi anni, attendono disperatamente.

Altro tema sempre più attuale è la sicurezza dei cittadini che si vedono, soprattutto in questo periodo, abbandonati dalle Istituzioni. La sicurezza – secondo Scajola – è una delle questioni più sentite dalle persone, per cui va trattata con la massima attenzione ed è per questo che la risposta, al senso di insicurezza che serpeggia in Italia, deve agire in diverse direzioni: ad esempio anche i Comuni con il contrasto al degrado urbano, possono dare significativi segnali. L’incuria del proprio patrimonio paesaggistico genera insicurezza nei cittadini, i quali vedono sempre di più trascurati i luoghi dove vivono.

L’insicurezza deve essere combattuta affidando alle Forze dell’Ordine tutte quelle risorse in grado di impedire a chi delinque di tornare a delinquere. Occorre certezza della pena a chi semina terrore. Un Paese civile non può trascurare questo fenomeno.

La paura di essere vittima di atti criminali può influenzare le proprie libertà personali, la qualità della vita e lo sviluppo dei territori.

