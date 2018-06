Il Presidente francese Emmanuel Macron in udienza dal Papa

Agenpress. Il Presidente francese, Emmanuel Macron, sarà ricevuto in udienza dal Papa il prossimo 26 giugno, alle ore 10.00, nel Palazzo Apostolico Vaticano. In occasione della visita in Vaticano, alle ore 14.30 il presidente francese Emmanuel Macron si recherà nella Basilica di San Giovanni in Laterano per prendere possesso del titolo di Protocanonico d’onore del capitolo lateranense.

Nel chiostro della basilica di San Giovanni in laterano al Presidente francese verrà mostrata la statua bronzea di Enrico IV, primo Protocanonico d’onore.

Negli anni Cinquanta del XX secolo, la tradizione di prendere possesso del titolo di Protocanonico è stata ripresa dal presidente René Coty. Ne hanno poi seguito l’esempio Charles De Gaulle, Valery Giscard d’Estaing, Jacques Chirac e in tempi recenti Nicolas Sarkozy, che ricevette il titolo il 20 dicembre 2007.