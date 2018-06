Silvia Costa (PD): Con i rom servono patti, non atti di forza

Chiarisco una cosa, da parlamentare Ue: sono convinta che l`Italia sia in ritardo nella strutturazione di un quadro che monitori la situazione dei campi rom per capire davvero i bisogni di queste persone, come aveva iniziato a fare l`ex assessore Francesca Danese per definire un patto con loro. Bisogna andare oltre i campi, in cui vivono rom e sinti che sono nati qui e in maggioranza con permessi di soggiorno. Hanno diritto ad avere delle soluzioni abitative diverse, chiedendo in cambio impegno per la scolarizzazione dei bambini e rispetto delle regole convivenza, alla base appunto della delibera che l`assessore Danese aveva predisposto dopo un percorso di otto mesi di dialogo con loro.

Mi auguro che ci sia comprensione da parte delle forze politiche e sociali, che non si creino presupposti per una battaglia tra poveri, che poteva essere evitata. Spero poi che il gruppo Pd in Campidoglio faccia sentire la sua voce per una soluzione diversa. A Raggi chiedo invece cosa intende fare per le famiglie con bambini e a Di Maio titolare anche del ministero perle Politiche sociali- se questa è la linea del nuovo governo, perché ricorda più Trump che il welfare europeo.