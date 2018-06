Tortu, Maullu (FI): “Suo record è motivo d’orgoglio anche per tutti i sardi”

Agenpress. “Il record stabilito da Filippo Tortu non è soltanto uno straordinario successo per lo sport italiano, ma rappresenta anche un enorme motivo d’orgoglio per i sardi e per tutti coloro che hanno lasciato l’isola per cercare fortuna altrove.

La sua, come tutte le altre, è una storia di sacrificio, di passione, di grande tenacia. Quello raggiunto da Tortu è un risultato straordinario, per cui mi auguro di incontrarlo il prima possibile per esprimergli personalmente le mie congratulazioni”.

Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Cultura e Sport del Parlamento europeo.