Usura: sovra indebitate quasi 2 milioni di famiglie italiane

Agenpress. Sono quasi 2 milioni le famiglie italiane sovra indebitate. Tra il 2006 e il 2016 l’aumento è stato del 53%. Effetto della crisi e di un sistema creditizio che è andato in sofferenza. Lo afferma un rapporto presentato ad Assisi dalla Consulta Nazionale Antiusura.

Per reagire, famiglie e imprese hanno venduto quanto avevano di meglio. Le famiglie hanno ceduto il tesoretto degli oggetti di valore domestici, con in media 2.177 euro a nucleo. “In sostanza sì è decurtato di quasi 40 punti la riserva ‘intangibile’ un tempo di oggetti preziosi – afferma il rapporto – Monili, anelli e ricordi di nozze e compleanni sono stati dunque accaparrati da 35.000 sportelli di Compro Oro”. Poi, il taglio ai valori immobiliari nel decennio ha provocato una ancora più rilevante incidenza relativa nel patrimonio familiare.

Dunque sempre più famiglie sovra indebitate e a rischio fallimento economico. Anche perché le maglie del credito si sono strette.

L’indebitamento patologico può derivare dalla richiesta di un prestito di sussistenza (per alternativa a un reddito che manca alla famiglia) per caduta del flusso di reddito primario, con conseguente emergenza dei bisogni del minimo vitale e dello stato di povertà. Si rischia di cadere nell’usura a seguito della richiesta, al di fuori del circuito delle istituzioni bancarie, di un credito d’impianto alla micro impresa familiare (commercio, pubblici esercizi e, in misura ridotta, artigianato) o dell’ottenimento di anticipazioni monetarie e/o di fornitura di merci, mezzi di produzione. Ma si fa ricorso agli usurai per prestiti dovuti a situazioni d’emergenza, “anche in conseguenza della dissoluzione di reti familiari di solidarietà”, dice il rapporto

Per il sociologo Maurizio Fiasco, Consulente della Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II, il fenomeno del sovra indebitamento è un problema “non solo per le famiglie, ma anche per l’economia e per il debito pubblico. Molte di queste hanno fatto ricorso al gioco d’azzardo”