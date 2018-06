Migranti. Dalla Ong Lifeline un tweet a Salvini: “Non abbiamo a bordo carne ma esseri umani”

Agenpress – Dalla nave Lifeline arriva la risposta al ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. “Caro @matteosalvinimi, non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani” si legge in un tweet. “Vi invitiamo cordialmente a convincervi che sono le persone che abbiamo salvato dall’affogare. Vieni qui, sei il benvenuto!”. Ieri, il ministro Salvini aveva twittato: “Certe navi si devono scordare l’Italia, stop al business dell’immigrazione clandestina! La musica e’ cambiata, io ce la metto tutta”.

Dopo i giorni dell’Aquarius sono ora i giorni della Lifeline. La nave della Ong tedesca da giorni incrocia tra la Libia e Malta, in attesa di un porto europeo che voglia accogliere il suo carico umano di oltre 200 migranti salvati da un naufragio al largo della Libia.

Duro attacco del ministro degli Esteri di Malta, Michael Farrugia, contro il ministro delle Infrastrutture italiano, Danilo Toninelli, sul caso Lifeline. Toninelli aveva parlato di “disumanita'” dei maltesi per il rifiuto di far attraccare la nave della ong con oltre 230 migranti a bordo. Farrugia replica oggi su Twitter: “Fino a quando la #Lifeline e’ stata nella zona #SAR di Libia e vicino all’Italia (Lampedusa) solo silenzio da parte di @DaniloToninelli. Poi se ne è accorto all’improvviso quando la nave ha attraversato la SAR di #Malta. Perche’ non sono stati messi in porto subito dall’Italia come sta chiedendo a #Malta? Questa e’ la vera disumanita”.

E’ stallo totale al momento sul destino di Lifeline, la nave della ong a cui sia il governo italiano che quello maltese hanno chiuso i porti lasciandola in mare con 230 migranti a bordo. La nave “attende una soluzione diplomatica” che le consenta di giungere a un approdo sicuro e “sono in corso negoziati tra diversi Stati”, ha detto da Dresda all’agenzia France Presse Axel Steier, portavoce della ong. Oggi dovrebbero giungere da La Valletta, si è limitato ad aggiungere, “coperte, medicinali e cibo” di cui la nave avrebbe bisogno. Tra i migranti soccorsi da Lifeline vi sono 14 donne e quattro bambini.