A Lipsia la quindicesima edizione di “Challenges in Laparoscopy and Robotics”

Agenpress. Si terrà a Lipsia, dal 28 al 30 giugno, la quindicesima edizione di “Challenges in Laparoscopy and Robotics” (CILR) il congresso medico ideato e organizzato, per promuovere le tecniche chirurgiche più avanzate, dalla Fondazione Pansadoro che da 15 anni raccoglie consenso e attenzione mondiali.

Al congresso si parlerà di innovazione, eccellenza e sviluppo delle tecniche mini invasive presenti e future, sarà possibile assistere a interventi, presentazioni, tavole rotonde con i più importanti chirurghi del mondo attivi nel campo della laparoscopia e della robotica.

Si tratta di un’occasione unica nel suo genere che riunisce i migliori chirurghi urologi, esperti in laparoscopia e robotica e che vede l’esecuzione in diretta di una serie di interventi, circa24, di elevata difficoltà e/o rarità. Gli interventi eseguiti vengono trasmessi contemporaneamente su tre schermi in modo che i delegati, che provengono da tutto il mondo, possano seguire l’intervento a cui sono maggiormente interessati.

“Il congresso, che si è svolto in Italia nelle sue prime sei edizioni, – racconta il professor Vito Pansadoro – attualmente viene organizzato sempre in sedi diverse sia in Europa che in Asia. La sua decima edizione si è svolta a Pechino dove torneremo nel 2019. Ogni anno vengono presentate tutte le novità in campo tecnologico. Quest’anno a Lipsia sarà la volta de nuovo sistema della STORZ ad altissima definizione (IMAGE1 S 4K) e del nuovo robot chirurgico tedesco AVATERA”.

“Siamo sempre più convinti che sia fondamentale per il paziente essere curato nella maniera più dolce possibile, evitando interventi debilitanti e fortemente demolitivi. E’ questo il futuro della robotica in sala operatoria – ha concluso il professor Vito Pansadoro: innovazione e sviluppo per ottenere risultati clinici eccellenti, minor rischio di complicanze e recupero più rapido. E’ per questo che la Fondazione Vincenzo Pansadoro da sempre si impegna a rimanere un centro all’avanguardia nella pratica chirurgica e nella didattica, per offrire ai pazienti le tecniche più aggiornate, e ai medici una formazione sempre più qualificata”.