Di Maio: “I cittadini non sono le cavie dello Stato”

Agenpress. Oggi abbiamo incontrato i rappresentanti dei benzinai, scongiurando lo sciopero indetto per domani. Questa categoria si è ritrovata ad essere utilizzata come cavia per la fatturazione elettronica in anticipo su tutte le altre. È stata lanciata una novità senza dare il tempo e gli strumenti per attrezzarsi.

Dal punto di vista operativo, stiamo lavorando con il ministero dell’economia per inserire nel decreto dignità questa proroga. Sia chiaro, per noi la fatturazione elettronica rimane una priorità, ma non si può colpire la fascia più debole della filiera, benzinai e cittadini. Il paradosso italiano è che questi strumenti vengono adottati per combattere gli evasori e puntualmente vanno a danneggiare quelli che le tasse le hanno sempre pagate.