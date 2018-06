Fp Cgil “bacchetta Bongiorno: Ministro o sceriffo?”

Agenpress. “Ministro o sceriffo? Lanciamo una sfida al ministro: faccia un giro per gli uffici pubblici e dopo che è stata in un pronto soccorso, in un asilo comunale, in una centrale operativa dei Vigili del fuoco, a uno sportello dell’Inps o a seguito di un ispettore del ministero del Lavoro in un cantiere o di un notificatore dell’Agenzia delle entrate, ne riparliamo”.

Così la segretaria generale della Fp Cgil, Serena Sorrentino, stigmatizza le parole della neoministra alla Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno: “Sembra che il ministro abbia una qualche incertezza sui processi che deve governare e la spari grossa per colpire l’opinione pubblica”.