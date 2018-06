Immigrazione. Delrio (PD): “Rischiamo la dissoluzione dell’Europa che è poi il piano di queste destre”

Agenpress. Per l’ex ministro dei trasporti Graziano Delrio il rischio di una dissoluzione dell’Europa è molto forte e l’immigrazione potrebbe esserne la chiave.

«È stato un fallimento a causa dei Paesi governati dalle destre che non risolvono i problemi ma li gridano. L`Italia ha fatto bene a riproporre la posizione del 2017, i punti presentati da Conte sono quelli. Ma senza un asse con Francia, Germania, Spagna, siamo deboli: ci siamo isolati con una polemica inutile su un’emergenza che non c`è. Di questo passo rischiamo la dissoluzione dell’Europa che è poi il piano di queste destre».

«È facile che non produca nulla e avvii invece quella demolizione dell’Europa di cui parlavo. L’Europa, la più grande democrazia del mondo, ha tanti difetti ma non ha impedito lo sviluppo dell`Italia, lo ha aiutato. Le destre sono la causa del problema e non la soluzione. Il superamento di Dublino chiesto da Conte è stato già votato dal Parlamento Ue nel 2017 ma non è stato ratificato dagli amici di Salvini, il gruppo di Visegrad. I nostri nemici non sono a Parigi o a Berlino».