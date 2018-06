Maullu (FI): “Serve confronto costruttivo, chi demonizza Toti sbaglia”

Agenpress. “Chi demonizza Giovanni Toti non commette soltanto un gravissimo errore, ma dimostra anche di non volere il bene di Forza Italia, del suo stesso partito. In un momento del genere servono riflessioni puntuali e precise, non soltanto sull’organizzazione dell propria forza politica, ma anche sulla capacità di intercettare i bisogni primari del nostro elettorato, degli elettori che abbiamo perduto. Questa capacità deve essere ritrovata attraverso un confronto franco e costruttivo sui temi reali, non più con una sterile autoreferenzialità.

Non si può continuare a negare l’evidenza. L’azione di rilancio del partito è indispensabile, e non è più rinviabile facendo certamente leva sulla rete degli amministratori locali capaci e preparati che si sono formati in questi anni e su chi nella società civile decide di fornire il suo contributo, esattamente il modello innovativo che a suo tempo il Presidente Silvio Berlusconi mise in campo”.