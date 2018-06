Migranti, Maullu (FI): “Italia nuovamente protagonista in Europa”

“Dopo anni di marginalità e anonimato, l’Italia è finalmente tornata al centro dell’agenda europea. Il premier italiano, prendendo parte al vertice sui migranti, è stato in grado di esporre le istanze del Paese da una posizione di grande importanza, da vero protagonista, come non accadeva da anni.

Ora non resta che attendere la risposta dell’Europa, che dovrà decidere se assistere l’Italia o lasciarla nuovamente in balia dei flussi migratori, come è accaduto negli scorsi anni. Ma l’aria è finalmente cambiata, e l’Europa ne è perfettamente consapevole.

Nelle scorse settimane, grazie alla coraggiosa presa di posizione del ministro Salvini nei confronti delle navi dei migranti, l’Europa ha infatti compreso che la gestione dei flussi deve essere condivisa da tutti i Paesi, non solo dall’Italia. Al vertice europeo sui migranti, si è compiuto il primo passo per la ricostruzione della reputazione internazionale dell’Italia”.