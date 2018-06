Rosato (PD): “Mi sembra ci siano tutte le premesse che chi è al governo finisca con lo spaccarsi”

Agenpress. La campagna elettorale Salvini e Di Maio non l’hanno mai smessa e pensano di continuarla. Noi ci impegneremo nel merito delle proposte per contrastare un governo pericoloso per l’Italia. Si riparte lavorando per riorganizzare il partito che deve ritrovare energie ed entusiasmo per affrontare una fase difficile.

“Mi sembra ci siano tutte le premesse che chi è al governo finisca con lo spaccarsi. La pressione di Salvini si sta mangiando il M5S. Noi ci prepariamo a tutti i possibili scenari».

“Le promesse che hanno fatto anche dopo la campagna elettorale sono talmente vaste che le attese sono enormi. Dall’abolizione della legge Fornero al rimpatrio di 600 mila immigrati fino al reddito di cittadinanza le hanno dette tutte ed è giusto che chi li ha votati voglia andare all’incasso».