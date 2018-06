Sen. Battistoni (FI) contro Toti: “Ristrutturazione di FI? Quell’uscita a urne aperte me la sarei risparmiata”

Agenpress. Il Sen. Francesco Battistoni (Forza Italia) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Temo che non sarà l’ultima dichiarazione estemporanea di Toti in questo senso. Io me la sarei risparmiata, anche perché fatta ad elezioni in corso. Purtroppo lui è fatto così, molto spesso esterna. E cambia idea molto spesso: una volta è per il partito unico, per un appiattimento sulla Lega, una volta è per la ristrutturazione di Forza Italia.

E’ lo stesso Toti che quando il Presidente Berlusconi si stava sottoponendo a un intervento chirurgico, propose l’idea del direttorio. Io non condivido la linea di Toti, noi abbiamo un grande leader che da più di 20 anni porta avanti una grande realtà politica e ci sta dando grandi risultati sui territori, dove molto spesso si lavora in silenzio senza avere l’opportunità di andare in tv a sbandierare il modello Liguria. Poi però in Liguria accade anche che vince Scajola e non il candidato di centrodestra”.