Assemblea Anie 2018. Boccia: “puntare su un’industria ad alto valore aggiunto”

Agenpress. Digitalizzazione ed innovazione sostenibile, impresa 4.0 e tecnologia.

Questi i temi trattati all’Assemblea Anie 2018 che ha visto protagonisti alcuni dei rappresentanti delle eccellenze italiane nel campo.

Vincenzo Boccia, presidente Confindustria: “Occorre un intervento organico di politica economica per puntare su un’industria ad alto valore aggiunto, ad alta intesità di produttività e ad alta intensità di investimento. Una grande convergenza per ridurre i divari nella società, investire sulla crescita e avere come fine più occupazione, più giovani e più inclusione in una società diversa, migliore, più giusta”.