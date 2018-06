Biancofiore (FI): “Tutti nel centro-destra giochino nel proprio ruolo”

Agenpress. Il centrodestra e’ ormai nell’immaginario collettivo della gente, da Brennero a Lampedusa, la ‘Squadra del cuore degli italiani’, la nazionale politica del Paese. L’indicazione degli elettori e’ chiara, va rispettata e puntellata.

Ora e’ necessario che Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia giochino ognuno nel proprio ruolo di marcatura di un elettorato con sensibilita’ diverse, consapevoli di indossare la stessa maglietta amata dagli elettori e che puo’ davvero far rinascere il Bel Paese”.

Lo afferma Michaela Biancofiore, parlamentare FI e coordinatore regionale del Trentino alto Adige, che aggiunge: “E credo che anche il Movimento 5 stelle debba decidere da che parte stare, non e’ piu’ il momento di Aventini vari, la nazionale si ama senza se e senza ma. Nel Paese il 4 dicembre 2016, al tempo del referendum costituzionale, si e’ creato un nuovo bipolarismo di fatto nella testa degli italiani e non assecondarlo significa andare contro il corso della storia ed emarginarsi via via.

Quanto a Forza Italia – sottolinea Biancofiore – dopo 25 anni di militanza ed avendone visto allori e traversate nel deserto, cadute e risalite, iperboli e parabole, dopo aver vissuto incredibili rodei domati solo dalla salda presenza in campo di Berlusconi, mi sento di poter dire a ragion veduta al mio Presidente che se le dinamiche del rinnovamento saranno le stesse gattopardesche che ci hanno portato all’oggi, le energie vive e gli affluenti della societa’ civile ai quali ritualmente si fa riferimento, resteranno alla porta. E quel che e’ peggio e’ che anche quelle piu’ ortodosse cominceranno a cedere.

La societa’ ha bisogno di capi riconosciuti, regole, esempi e valori. Forza Italia un capo riconosciuto da dirigenti ed elettori lo ha, ora non deve far altro che rispettare il sopra citato dogma secolare. Se Messi, Ronaldo o Kane – visto che siamo in tempo di mondiali – giocassero allo stesso tempo da attaccanti, difensori o magari portieri per rendite di fama o posizione – giudicate ingiuste dagli altri giocatori – gli schemi in campo salterebbero tutti. I cosiddetti campioni sarebbero triplamente affaticati e offuscati nel fare goal e anche la squadra piu’ forte al mondo, finirebbe inevitabilmente per essere sconfitta”, conclude.