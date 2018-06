Fraccaro (M5s): “L’era dei privilegi è finita. Domani la delibera contro i vitalizi”

Agenpress. Domani la delibera per abolire i vitalizi arriva in Ufficio di Presidenza alla Camera. Abbiamo vinto la nostra battaglia in nome di tutti i cittadini per l’equità sociale. È il compimento di un lungo percorso che ha sempre visto impegnato il MoVimento 5 Stelle, sin dalla sua fondazione e poi durante tutta la scorsa legislatura. Stiamo ottenendo un risultato che farà la storia: l’era dei privilegi è finita.

Attualmente sono in pagamento oltre 2.600 vitalizi per un totale di oltre 200 milioni di euro l’anno. Vengono corrisposti assegni d’oro a ex parlamentari che non hanno mai messo piede a Camera e Senato, versiamo cifre da capogiro anche a chi ha versato contributi ridicoli. Il trattamento previdenziale per gli ex onorevoli è uno scandalo intollerabile sul piano economico e morale, un autentico affronto verso tutti gli italiani. La nostra proposta, raccolta nella delibera del presidente Fico, prevede di ricalcolare gli assegni con il metodo contributivo per eliminare ogni iniquità.

Con il Governo del Cambiamento non possiamo più tollerare condizioni di vantaggio della classe politica, anche agli ex parlamentari devono essere applicate le condizioni stabilite per la generalità dei cittadini. Grazie al M5S possiamo dire finalmente addio alla casta iniziando ad eliminare il più odioso dei privilegi. Lo abbiamo promesso e lo stiamo facendo: i vitalizi saranno solo un brutto ricordo.

E’ quanto dichiarato da Riccardo Fraccaro ministro per i rapporti con il Parlamento.