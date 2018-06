Muscarella, FNC UGL Comunicazioni “Fratelli d’Italia riveda le sue posizioni su Poste Italiane”

Agenpress. Poste Italiane, in linea con la sua capillarità e missione di servizio, pone grande attenzione alla sostenibilità delle proprie attività, nella consapevolezza di ricoprire un ruolo strategico per lo sviluppo economico del Paese e per il raggiungimento di obiettivi generali di coesione

“Provo profondo stupore nell’apprendere l’iniziativa parlamentare di Fratelli d’Italia in merito alle attività di business di Poste Italiane” è quanto dichiara in una nota il Segretario Generale FNC UGL Comunicazioni, Salvatore Muscarella “così come mi sorprende che, al cospetto di un neonato interesse per le aziende del settore assicurativo, si rimandi ad eventuali conflitti di interesse nelle nomine dei vertici di Poste Italiane, che viene così richiamata ad occuparsi di attività proprie del suo settore” – prosegue il Segretario – “come forza sindacale, in occasione delle recenti vicende che hanno interessato il mondo del recapito e del servizio universale nonché dell’operazione finanziaria intrapresa con la privatizzazione della società, abbiamo più volte sollecitato lo stesso gruppo parlamentare di FdI ad interessarsi delle vicende dei lavoratori postali e a prendere posizione rispetto alle azioni di Governo, senza ricevere la medesima attenzione.

Le attuali dichiarazioni dei rappresentanti di Fratelli d’Italia risultano ulteriormente fuori luogo“ precisa Muscarella “al cospetto di un accordo sindacale appena firmato sulle politiche attive aziendali che, anche grazie a quei risultati economici conseguiti dall’azienda Poste Italiane che vorrebbero criticare, porterà seimila nuovi lavoratori ad entrare nel mondo del lavoro. Un risultato di grande rinnovamento, che rivendichiamo come frutto del nostro impegno quotidiano tra i lavoratori, e che non siamo disponibili a pregiudicare”.

“Avrei profondo piacere” – conclude il Segretario Muscarella – “ad avere un confronto fattivo con i parlamentari che hanno sposato tali iniziative, perché gli stessi possano avere una visione più generale e meno di parte, e possano così delineare ambiti di azione a tutela dei lavoratori tutti.”