San Patrignano. Mattarella. La dipendenza della droga è un nemico insidioso, ma si può sconfiggere

Agenpress – In occasione del 40° anniversario dalla fondazione della Comunità San Patrignano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Coriano dove ha visitato la sede della Comunità accompagnato dal Presidente, Antonio Tinelli.

Il Presidente Mattarella ha incontrato gli operatori e i ragazzi e le ragazze ospiti della struttura che opera nella prevenzione e nel recupero delle tossicodipendenze e ha visitato il Centro Medico, il Laboratorio tessile e il Centro minori femminile.

La visita si è svolta in concomitanza con la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga che viene celebrata ogni 26 giugno.

“Qui si respira solidarietà, e questo è un patrimonio del nostro popolo, nel Dna degli italiani vi è la solidarietà”, ha detto il presidente parlando a 1.300 ragazzi nel refettorio della comunità di San Patrignano. “La nostra cultura, la nostra storia, la bellezza del nostro Paese non sarebbero così grandi né così apprezzati nel mondo senza questo dato, questo valore della solidarietà”, ha aggiunto.

“Il tessuto solidale di un paese e al suo interno di ciascuna comunità è il bene comune prezioso e questo va sempre considerato a partire da chi ha responsabilità pubbliche”. Una realtà che, ha detto, prova che “la vita di comunità, quando mette al centro la dignità della persone, unica, non ripetibile e mai uguale a nessun altro e il diritto di ognuno a diventare artefice del proprio futuro, è capace di sconfiggere l’egoismo, l’indifferenza, la paura, la solitudine”.

“A volte di fronte alle difficoltà della vita, della convivenza, anche di fronte a mutamenti profondi e tumultuosi del nostro tempo si rischia di pensare che chiudersi in se stessi e scivolare nella solitudine possa essere un rifugio. E’ debole e triste”.

Le preoccupazioni vanno comprese, nessuno ha il diritto di ignorarle, ma non ci si può arrendere alla paura”.

“Rafforzare l’unità del Paese, della società e delle persone, tra di essi nella vita in comune, è un compito che riguarda ciascuno di noi nella sua dimensione. Certo riguarda anzitutto chi ha responsabilità politica, ma riguarda ciascuno di noi nel costruire questo tessuto relazionale che rende la vita più gradevole, più piacevole, più positiva, migliore per tutti”, ha detto ancora Mattarella. “Il compito principale del presidente della Repubblica – ha detto il capo dello Stato – è rappresentare l’unità dell’Italia, ma l’unità non è solo quella del territorio ma è anche unità di vita del nostro Paese. La sua coesione, il suo modo di sentirsi legata entro di essa, tutti i cittadini legati a un destino comune, questa è l’unità vera del nostro Paese, l’aspetto che indica costantemente, in tutto il suo tessuto, la nostra Costituzione”.

“Tra voi ci sono tanti giovani che hanno attraversato momenti difficili. Ai giovanissimi di questo Paese che possono entrare in contatto con le droghe dico di non cedere la libertà a droghe vecchie e nuove. Recuperino fiducia in se stessi e costruiscano rapporti, coltivino dei sogni per il proprio futuro”.

“La dipendenza – ha detto – è un nemico insidioso, capace di catturare tanti giovani. Nel Talmud è scritto che chi salva una vita salva il mondo intero. San Patrignano in questi anni ha salvato tante vite e continua a farlo. Non è una realtà astratta, teorica, lontana, ma composta da tutti voi”. La droga “si manifesta con molte maschere, ma produce una condizione di morte e oppressione che ben conosciamo. E’ importante che in questi 40 anni San Patrignano come altre realtà abbia dimostrato che la droga può essere sconfitta, se ne può uscire”.