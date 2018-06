Agenpress. Silvio Berlusconi vuole andare oltre Forza Italia? “Io credo che si possa andare oltre FI allargandoci alle liste civiche. Non è una questione di nomi o di organizzazione, ma di progetto politico.

Pensiamo alle liste civiche come quella di Brugnaro a Venezia. Puntiamo a creare un’alternativa al M5S per cercare di sconfiggerlo alle elezioni, come è già successo in Molise”.

E’ quanto ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani