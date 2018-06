Deborah Bergamini: “Di Maio con poteri forti contro Italia. Export vale 600 miliardi”

Agenpress. Anche sul capitolo dei dazi il ministro Di Maio sta dimostrando tutta la sua incompetenza e impreparazione. Quando il ministro grillino afferma di prendere in considerazione la possibilità di introdurre i dazi per proteggere il sistema produttivo, dimentica che l’export italiano nel 2018 potrebbe valere quasi 600 miliardi, e che quel sistema produttivo verrebbe distrutto più che difeso. Esporre l’export italiano, un polmone economico vero e proprio che ha permesso a molte delle nostre aziende di produrre e pagare gli stipendi anche in un periodo di pesantissima crisi, è un lusso che gli italiani non si possono assolutamente permettere”.

Lo ha dichiarato Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, a margine della riunione dell’assemblea del Consiglio d’Europa in corso a Strasburgo.

“Verrebbe da chiedersi, anche dopo l’uscita di ieri in difesa dei giganti del web”, ha poi attaccato Bergamini, “quali altri poteri forti intenda proteggere oggi il ministro Di Maio. E ce lo chiediamo perché un’elementare logica economica non può giustificare in alcun modo l’adozione di un’iniziativa autolesionistica di un Paese che ha il dovere di esportare più made in Italy e non di limitare *gli scambi commerciali”. “In tal senso – ha concluso Bergamini – c’è chi come Forza Italia, proprio ieri, ha presentato una proposta di legge in difesa del made in Italy e delle sue eccellenze e chi, come Di Maio, con la sua leggerezza espone il sistema economico italiano a rischi gravissimi”.