Il Meininger Hotel di Roma passa ad AXA IM

Agenpress. La divisione hospitality di Coldwell Banker Commercial è alla regia della vendita del nuovo Meininger Hotel di Roma Termini, in favore di AXA Investment Managers – Real Assets.

Si tratta dell’ultimo capitolo di un’operazione che CBC ha seguito per conto della società Dear Spa, individuando il conduttore per poi perfezionare la vendita a reddito, per un totale di 25, 8 milioni di euro.

“Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine il nostro originario incarico per la valorizzazione, finalizzato alla vendita passando per la valorizzazione strategica della riconversione ad uso ricettivo che ha destato l’interesse di numerosi Fondi ed Investitori Privati”, dice Giuseppe Rojo, amministratore delegato di CBC, aggiungendo: “Siamo sempre più convinti sia necessario, specialmente in una città come Roma, puntare sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare già esistente attraverso la riconversione in hotel, anche al fine di consentire l’apertura di nuove strutture che vadano a migliorare la qualità della ricettività in Italia, che auspichiamo aderire sempre più agli standard alberghieri internazionali”.

L’immobile, che in precedenza era adibito ad uffici sanitari, si trova in una location strategica, a pochi passi dalla stazione Termini. Si sviluppa su 6 piani per una superficie complessiva pari a circa 6.300 mq ed è oggi il primo hybrid hostel di Meininger inaugurato della città di Roma, con 118 camere e 373 posti letto.