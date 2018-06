Inail. Paolo Capone, Leader UGL “strage che non ci deve lasciare indifferenti”

Agenpress. “Nei primi 5 mesi del 2018 i morti sul lavoro sono stati 389, 14 in più rispetto allo stesso periodo del 2017: una strage che non ci deve lasciare indifferenti. Per questo, l’UGL è impegnata attivamente affinché l’emergenza delle cosiddette ‘morti bianche’ sia attenzionata all’opinione pubblica con gran forza, e lo sta facendo anche attraverso la manifestazione ‘Lavorare per Vivere’ che ha visto l’allestimento di 1029 sagome bianche in ricordo delle vittime sul lavoro nel 2017.” – Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, ospite di Rai News 24 Economia –

“L’iniziativa, presentata a Roma e Milano, arriverà nelle principali piazze italiane ed è volta a sensibilizzare le Istituzioni, le aziende e i lavoratori stessi verso una maggiore cultura della sicurezza, attraverso più controlli.

È altresì necessario incentivare la formazione sulla prevenzione con corsi ad hoc, iniziando, ad esempio, dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. È una battaglia che l’UGL porta avanti tra le sue priorità, per garantire a tutti un lavoro dignitoso e sicuro.”