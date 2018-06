Migranti. Risoluzione Lega-M5S. Hotspot nei paesi di origine. Rimpatriare i non aventi diritto

Agenpress – Il governo “promuova una strategia che consenta la costituzione di centri di protezione anche con l’ausilio di personale dell’Ue volti all’accoglienza ed alla permanenza dei migranti presso i paesi di transito e origine e che siano in grado di valutare preliminarmente l’ammissibilità delle domande di asilo e protezione internazionale in stretto accordo con le organizzazioni internazionali competenti nel rispetto dei diritti umani e della dignità umana”. Si legge nella risoluzione di maggioranza sul Consiglio Ue.

Il governo risulta impegnato a “promuovere l’istituzione di specifiche agenzie europee che vigilino in primo luogo affinché vi sia presso le strutture di accoglienza e permanenza di migranti la completa garanzia dei diritti umani per tutti, degna e giuste condizioni riservate ai migranti in transito che abbiano adeguati mezzi e strumenti per contrastare il traffico di essere umani”.

Dovrà poi “assumere iniziative per favorire la stipula di accordi bilaterali dell’Unione Europea con i paesi terzi, di transito e di origine, per il rimpatrio di quanti non hanno diritto alla permanenza all’interno dell’Unione europea”. Inoltre andrà prevista “l’istituzione di centri di accoglienza in altri Stati membri della Ue”.