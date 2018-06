Scilipoti Isgrò (FI) a Di Maio: “Governo crei lavoro, al posto di mezz’ora di internet gratis”

Agenpress. “Esprimiamo preoccupazione per i dati Istat che indicano in 5 milioni e 58 mila i poveri assoluti in Italia. Ci troviamo davanti a una situazione inaccettabile che deve spingere la classe politica a varare urgentemente misure volte a creare posti di lavoro a tempo indeterminato.

Invitiamo Luigi Di Maio, in quanto responsabile del dicastero relativo a tale settore, ad avanzare proposte serie in questo senso, al posto dell’accesso gratuito quotidiano a internet a spese, per mezz’ora, dello Stato”. Lo dichiara in una nota il presidente di Unione Cristiana ed esponente di Forza Italia, Scilipoti Isgrò.