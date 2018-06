Ustica, Quagliarello – Giovanardi: Presidente Fico faccia rendere pubblici gli atti secretati

Agenpress. Roberto Fico, Presidente della Camera, intervenendo oggi in aula, ha tirato in ballo corpi dello stato deviati che avrebbero sino ad oggi impedito di far luce sulle cause dell’esplosione del DC9 nei cieli di Ustica il 27 giugno 1980.

Al Presidente Fico non sarà sfuggito che i Generali dell’Aeronautica, accusati di depistaggio e di alto tradimento, sono stati assolti con sentenza passata in giudicato, avendo per di più rinunciato alla prescrizione: vorremmo pertanto che il Signor Presidente fosse cosi cortese da segnalarci quali sarebbero questi corpi deviati.

La realtà è che purtroppo i documenti che potrebbero definitivamente far luce sulla vicenda di Ustica non sono ancora divulgabili: il Governo ha la possibilità di renderli finalmente pubblici e il Presidente della Camera, in quanto terza carica dello stato, anziché lanciare accuse tanto generiche tanto infondate, potrebbe più utilmente appellarsi al Presidente del Consiglio e alla nuova maggioranza affinché tolgano la classifica di segreto o segretissimo a quegli atti.