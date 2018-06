Acerbo (PRC): “Caro Fico, giusto tagliare i vitalizi. Ma perchè non si tagliano indennità e rimborsi?”

Agenpress. Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, dichiara:

«Non risolverà i problemi del paese ma fa bene il Presidente della Camera Fico a tentare il taglio dei vitalizi. Dal 2012 sono stati aboliti per i nuovi eletti ma permangono i trattamenti che indignano i cittadini. Ho il dubbio che si tratti di una misura spettacolare che serve ad arrivare alle europee, salvo poi vedersela bocciare dalla Corte Costituzionale.

Non ci sono dubbi invece che sarebbe perfettamente costituzionale il taglio delle super-retribuzioni dei parlamentari in carica, per i quali non si pone il tema dei diritti acquisiti. Tra indennità e rimborsi deputati e senatori – compresi quelli grillini- percepiscono cifre spropositate come attestano fantasiose rendicontazioni dei pentastellati.

Da parlamentare e consigliere regionale mi sono sempre battuto contro vitalizi ed emolumenti spropositati. Rifondazione Comunista é da anni schierata per la fine di questi privilegi che tolgono credibilità alle istituzioni democratiche».