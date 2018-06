Bce. L’Italia a rischio se si cancella la riforma Fornero. Flessibilità Ue sui conti toglie trasparenza

Agenpress – “In alcuni Paesi (per esempio Spagna e Italia) sembra esserci un elevato rischio che le riforme delle pensioni adottate in precedenza siano cancellate”. Lo nota la Banca centrale europea nel bollettino economico in un articolo dedicato all’invecchiamento della popolazione e ai costi previdenziali.

“Nel complesso in diversi paesi con livelli già elevati di debito pubblico sono necessari ulteriori sforzi di riforma volti a ridurre il previsto aumento della spesa connessa all’invecchiamento demografico. In tale contesto, sarà importante che i paesi intraprendano azioni politiche risolute e incrementino gli sforzi di riforme strutturali in ambiti quali pensioni, sanità e assistenza di lungo periodo”.

Considerare, come ha fatto l’Ue, il “sostanziale rispetto” del meccanismo preventivo del Patto di stabilità come un fattore rilevante preminente rispetto agli altri, senza tener conto degli scostamenti dal parametro di riferimento per la riduzione del debito, “riduce l’efficacia della regola del debito. Ciò comporta il rischio che l’elevato debito non venga ridotto in tempi sufficientemente rapidi”. Lo si legge nel bollettino economico della Bce a proposito dell’applicazione, da parte della Commissione europea, del criterio di riduzione del debito per Italia e Belgio.

“La ‘discrezionalità adottata nell’accordare una riduzione dei requisiti di aggiustamento a due paesi nel 2018”, e cioè Italia e Slovenia, riflette un’applicazione del patto di stabilità “possibile a scapito della completa trasparenza, coerenza e prevedibilità dell’intero quadro di riferimento” segnale la BCE.

“L’applicazione di tariffe commerciali più elevate, in un contesto in cui si dibatte di ulteriori misure protezionistiche, rappresenta un rischio per le prospettive economiche mondiali”. Lo scrive la Banca centrale europea nel bollettino economico. A marzo il presidente Trump ha firmato un decreto che impone dazi sulle importazioni pari al 25 per cento per l’acciaio e al 10 per cento per l’alluminio. Se inizialmente un certo numero di paesi erano esenti, gli Stati Uniti hanno successivamente deciso di estendere tali dazi anche all’Unione europea, al Canada e al Messico. I paesi interessati hanno reagito promettendo di aumentare a loro volta i dazi. Secondo la Bce, “le misure attuate sinora interessano solo una percentuale esigua del commercio mondiale e ci si aspetta che, in termini macroeconomici a livello mondiale, il loro impatto sia limitato. Tuttavia, il rischio di ulteriori misure protezionistiche aumentato”.