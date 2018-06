Energia: bollette, da 1° luglio elettricità +6,5%, gas +8,2%

Agenpress. Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° luglio per la famiglia-tipo la bolletta dell’elettricità registrerà un aumento dell’8% mentre la bolletta del gas salirà del 5,7%.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo significa pagare, su base annua (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° luglio 2018 al 1° luglio 2019), 33,5 euro per la luce e 83,5 euro per il gas. Una stangata complessiva pari a 117 euro.

“Una speculazione bella e buona. Anche se gli aumenti in gran parte dipendono dal petrolio, si tratta di rialzi assurdi” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ci si interroga se questo balzo spropositato non sia un tentativo di far sloggiare in anticipo le famiglie dal mercato di maggior tutela in previsione della sua fine, prevista tra un anno esatto” conclude Vignola.