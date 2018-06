Forza Italia. Anche Paolo Romani questa sera ad Assago con Musella per riunire movimento

Agenpress. Ad Assago questa sera alle ore 21.00 , nella Sala Castello , in Piazza Risorgimento , si terra’ un incontro , organizzato dal Commissario Provinciale di Forza Italia Milano, Graziano Musella , con i Responsabili Comunali e con gli Amministratori di Forza Italia dei Comuni che andranno al voto nel 2019 . All’incontro parteciperanno anche Parlamentari e Consiglieri Regionali eletti nel territorio della Provincia di Milano.

L’Onorevole Musella convoca l’intero assetto provinciale di Forza Italia con l’intento di dare maggior impulso al progetto politico del partito , in vista delle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno 67 Comuni della provincia di Milano. E’ un appello a creare unione e coesione in un momento politico in cui il Movimento deve imporre la propria presenza sul territorio.

“La fase di preparazione della prossima campagna elettorale – dichiara Musella in una nota – avrà inizio a settembre di quest’anno, ma penso possa essere utile incontrarci, prima delle ferie estive, con i Responsabili Comunali e con gli Amministratori di Forza Italia dei Comuni che andranno al voto nel 2019, per valutare insieme la situazione del nostro partito e per iniziare a discutere degli scenari politici che si prospettano”.