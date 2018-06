Il Senegal e il World Water Council firmano un accordo per il primo World Water Forum nell’Africa subsahariana

Agenpress – La 9ª edizione del World Water Forum, il più grande evento mondiale legato all’acqua, si terrà per la prima volta nell’Africa sub-sahariana. Il nono World Water Forum, organizzato dal World Water Council e dal governo del Senegal, si svolgerà nell’area metropolitana di Dakar la terza settimana di marzo del 2021 e il tema sarà “Water Security for Peace and Development” (Sicurezza idrica per la pace e lo sviluppo). L’evento mobiliterà leader mondiali, professionisti e società civile per affrontare il tema dell’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari e alle questioni correlate in modo integrato.

L’accordo con il quale il Senegal e il World Water Council iniziano i preparativi per la nona edizione di questo significativo evento internazionale è stato firmato a Dakar, in Senegal, il 22 giugno, durante una speciale cerimonia. Il Presidente del Consiglio mondiale dell’acqua Benedito Braga e il primo ministro della Repubblica del Senegal Mahammed Boun Abdallah hanno rappresentato le diverse parti.

La nona edizione del World Water Forum vuole riunire i politici e gli attori coinvolti nei temi idrici di tutto il mondo per fare leva su un’azione collettiva per l’Africa e le altre regioni e per promuovere una forte cooperazione all’interno del continente e del resto del mondo per accelerare i progressi fatti verso gli obiettivi globali. Di fatto, migliorie marginali non saranno sufficienti per far fronte a una rapida urbanizzazione, resistere ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali o per fornire servizi igienici adeguati.

“Lo scopo del World Forum è di avvicinare esperti di temi idrici e professionisti con i decision-maker. Vogliamo che al Forum partecipino ministri, capi di stato, parlamentari, sindaci e governatori locali, per condividere la conoscenza e per fare in modo che si mobilitino sull’uso razionale dell’acqua e della sicurezza idrica globale”, spiega il Presidente del Consiglio mondiale dell’acqua, Benedito Braga.

Il cambiamento climatico continua ad avere effetti devastanti a livello globale. La siccità e le inondazioni sono aumentate in tutto il mondo e si prevede che peggiorino entro il 2030. Il World Water Council è consapevole che la sicurezza delle risorse idriche mondiali passa per l’aumento dei flussi finanziari per le infrastrutture idriche, per lo sviluppo di conoscenze e capacità e per il rafforzamento di pratiche di governo e gestione.

La necessità di agire sulle questioni idriche a livello globale significa che la coesione e le soluzioni comuni sono sempre più necessarie. Il 9º World Water Forum sarà il punto d’incontro globale per le questioni idriche e spera di poter catalizzare un notevole impatto all’interno del continente ospite. Questo evento rappresenta un punto d’incontro internazionale per discutere dei problemi idrici e trovare soluzioni per affrontare le sfide più urgenti. Il World Water Council invita tutti a unirsi al più grande evento mondiale sul tema dell’acqua, riunendo capi di stato, ministri, decision maker di alto livello, esperti idrici e professionisti, autorità locali e accademici. Fondato dal World Water Council, il World Water Forum pone l’acqua saldamente al centro dello sviluppo globale e rappresenta una chiamata all’azione per garantire futuro alle risorse idriche.