Roma, contributi ai Rom di 5.000 euro, Silvestroni (FdI): vero e proprio schiaffo a milioni di poveri italiani

Ecco l’ultima ingegnosa trovata della “Raggi per caso”: il contributo di 5000 euro ai ROM che decidono di aprire un’attività invece che campare di espedienti. Si tratta di un vero e proprio schiaffo ai milioni di poveri italiani ai quali non viene riconosciuto alcun contributo o sostegno per un nuovo reinserimento professionale.

Continuo a pensare che il problema nomadi vada affrontato con un approccio completamente diverso. Infatti nel momento in cui questi decidono di essere stanziali devono senza deroghe ed eccezioni di sorta uniformarsi a regole, leggi e norme di comportamento civile uguali a quelle di chiunque altro. Non è possibile tollerare zone franche di illegalità diffusa e di insalubrità evidente e invece che intervenire in modo deciso e sanzionatorio addirittura creare degli incentivi economici per fare quello che qualunque italiano deve fare gratis.

Questo significa creare disuguaglianza e conflitto sociale. Ma d’altra parte visti i continui disastri sia nella Capitale che nella Città Metropolitana che altro possiamo aspettarci?” Lo ha dichiarato in una nota l’On. Marco Silvestroni di Fratelli d’Italia.