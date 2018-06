Usa. I dazi sulle auto costeranno 45 miliardi di dollari per i consumatori americani

Agenpress – L’Associazione dei costruttori di autoveicoli (Aam, Alliance of automobile manufacturers), gruppo che rappresenta colossi come Toyota, Volkswagen, General Motors, ha inviato un documento dettagliato al Dipartimento Usa al Commercio, con il quale si sottolinea che i dazi del 25% minacciati da Trump sulle auto europee porteranno con sé un conto finale di 45 miliardi di dollari l’anno in extra costi per i consumatori americani, o 5.800 dollari in più, per ogni auto importata negli Stati Uniti da Europa, Corea, Cina e Giappone.

“I dazi sulle auto genereranno una tassa di circa 45 miliardi di dollari per i consumatori americani. Una misura che cancellerà in un solo colpo tutti i benefici dei tagli fiscali introdotti dalla Casa Bianca”, ha detto Gloria Bergquist, vice presidente dell’associazione.

«”Abbiamo terminato il nostro dossier sui dazi alle auto europee che per molto tempo sono state avvantaggiate negli Stati Uniti. Alla fine sarà tutto uniforme, e non ci vorrà molto tempo”, ha twittato Donald Trump, che ha parlato per la prima volta dei possibili dazi all’import del 20-25% sulle auto europee. E la Commissione europea, subito dopo, si è detta pronta a introdurre ulteriori contromisure commerciali contro gli Stati Uniti, come ha già fatto sapere un portavoce della Ue.