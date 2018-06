Vitalizi. Stabilito un tetto limite. Fico: “sui ricorsi non opporrò immunità parlamentare”

Agenpress – In base a quanto stabilito dalla delibera, il taglio ai vitalizi avverrà attraverso l’introduzione di un tetto limite che si calcola sulla base dell’ultimo vitalizio percepito al 31 ottobre 2018. In particolare, sono previsti due soglie minime: la prima pari a 980 euro, oltre i quali non si potranno fare ulteriori tagli e che è prevista per chi ha fatto una sola legislatura, e la seconda di 1.470 euro. La riforma mira dunque a superare il regime dei vitalizi tutt’ora in essere per circa 2.600 ex parlamentari tra Camera e Senato. Si tratta di una cifra che nel 2016 ha raggiunto i 193 milioni di euro, mentre nel 2017 è cresciuta, toccando quota 206,28 milioni di euro, e la stima fatta dall’Inps è che nel 2018 dovrebbe crescere ancora, arrivando a toccare quota 206,94 milioni.

“Ho presentato – scrive il presidente della Camera su Facebook – la delibera per il superamento dei vitalizi, una delibera su cui ho lavorato in maniera meticolosa per diverse settimane e a cui credo, perché è un tassello ulteriore per il superamento di privilegi che fanno parte di una stagione politica ormai passata. Sento parlare in queste ore di possibili ricorsi. Ribadisco, come detto già durante l’Ufficio di presidenza, che non mi avvarrò dell’immunità parlamentare di fronte all’eventuale presentazione di questi ricorsi. Questo perché ritengo anche che sia necessario partire da sé stessi, dal proprio agire e dal proprio esempio, prima di chiedere qualcosa agli altri. Anche per questo tra i primi atti come presidente della Camera ho totalmente rinunciato all’indennità aggiuntiva a cui avrei avuto diritto, pari a 280 mila euro per l’intera legislatura. Allo stesso modo da presidente della commissione di Vigilanza Rai ho rinunciato a circa 130 mila euro. Tutto questo dimezzandomi lo stipendio da deputato, nella scorsa legislatura e in quella attuale. Sono fatti concreti, che dimostrano la coerenza di un percorso. Il cambiamento culturale e la fiducia tra cittadini e istituzioni passano anche da queste scelte”.