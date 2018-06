Berlusconi: nelle prossime settimane capiremo se vi sia ancora una speranza per la nostra idea di Europa

Agenpress. Quest’Europa ci ha assicurato settant’anni di pace, e non è poco, visto che gli stessi confini che oggi persone e merci attraversano senza neppure mostrare un documento sono quelli per difendere i quali milioni di ragazzi europei hanno versato il loro sangue pochi decenni fa. Un traguardo importantissimo, per chi ricorda gli orrori della guerra.

Ma ahimè non più sufficiente, ormai. In questi giorni, o comunque nelle prossime settimane, capiremo se vi sia ancora una speranza per la nostra idea di Europa, oppure se l’Europa degli egoismi nazionali, delle burocrazie ottuse, delle regole scritte nell’interesse di pochi abbia definitivamente prevalso. In questo caso, temo che la costruzione europea non abbia un futuro.

Così Berlusconi in un passaggio della lettera pubblicata oggi dal Corriere della Sera.