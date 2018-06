Forza Italia. Ad Assago si è riunito il Partito. Musella: “Dobbiamo tornare ad essere il primo partito del centro destra”

Agenpress. Ieri sera ad Assago si è tenuto l’incontro organizzato dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia e Onorevole Graziano Musella con i responsabili Comunali e con gli Amministratori del Partito dei Comuni che andranno al voto nel 2019. Presenti, in una sala gremita, anche il Senatore Paolo Romani, gli Onorevoli Guido Della Frera e Luca Squeri, gli Europarlamentari Stefano Maullu e Massimiliano Salini e i Consiglieri Regionali Gianluca Comazzi e Marco Alparone.

Riunire il movimento è stato il il leit motiv della serata assaghese.

“Vogliamo tornare a essere il primo partito del Centro Destra – ha dichiarato ai presenti il padrone di casa Musella – e, pertanto, faremo opposizione a questo governo fatto salvo tutte le proposte che faranno riferimento all’accordo politico del 4 marzo fra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Occorre dare vita ad una rivoluzione in Forza Italia per non essere subalterni alla Lega così come ci ha indicato il Presidente Berlusconi. Ciò significa, dal punto di vista ideale e politico, proporre con forza l’abbassamento delle tasse, la riduzione della burocrazia dello Stato, aumentare gli investimenti in generale e più sicurezza e occupazione per i cittadini.

Il provinciale di Forza Italia sarà presente e di supporto fin da subito a favore di tutti gli amministratori e coordinatori che ne avranno bisogno in vista del prossimo appuntamento elettorale del 2019.