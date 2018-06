Forza Italia. Ad Assago si è riunito il Partito, Romani:”O si cambia o ci dissolveremo”

Agenpress. Ieri sera ad Assago si è tenuto l’incontro organizzato dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia Graziano Musella con i Responsabili Comunali e con gli Amministratori del Partito dei Comuni che andranno al voto nel 2019. Presenti anche il Senatore Paolo Romani e l’Europarlamentare Stefano Maullu. Riunire il movimento è stato il leit motiv della serata assaghese.

“Vogliamo essere il primo partito del Centro Destra – ha dichiarato ai presenti il padrone di casa Musella – e, pertanto, dobbiamo proporre un programma di opposizione di Forza Italia alle scelte della Lega e di M5S. Siamo disponibili a sostenere le posizioni della Lega solo se esse richiamino il programma della campagna elettorale del Centro Destra.

Dobbiamo essere alternativi alle scelte dell’attuale Governo e puntare il dito su ciò che non hanno fatto e che faranno fatica a fare come attuare il reddito di cittadinanza e l’abolizione della legge Fornero. Occorre dare vita ad una rivoluzione in Forza Italia per non essere subalterni alla Lega. Ciò comporta proporre l’abbassamento delle tasse, l’abolizione della burocrazia ed investimenti per la sicurezza dei cittadini. Invito i candidati alle amministrative ad organizzarsi al fine di non essere subalterni alla Lega”.

Qualcuno tra i presenti ha sollevato alcune perplessità ed ha richiamato i presenti all’ascolto delle istanze di una base tenuta non sempre nella dovuta considerazione.

Il Senatore Paolo Romani è intervenuto, tenendo conto del malcontento ed ha dichiarato:”Dal 1994 faccio parte del Movimento ed ora voglio rappresentare la minoranza che è al suo interno. Forza Italia è una monarchia con un re che governa. Per quanto riguarda l’attuale governo mi preme sottolineare che esso non è espressione delle scelte degli italiani, ma una scelta dettata dalla necessità. Ritengo che il contratto di governo tra Lega e M5S è una follia irrealizzabile. Ci chiediamo se il nostro partito rischia di evaporare. Per me si: ho fatto presente, infatti, a Berlusconi che siamo in uno stato di sublimazione, ovvero che dal “solido” si passerà al “gassoso“.

In poche parole, Forza Italia rischia la dissoluzione se non cambia metodo di comunicazione. Lega e M5S utilizzano i social in modo vincente e dobbiamo farlo anche noi. Mi chiedo, tuttavia, se c’è lo spazio in Italia per un partito liberale. Tuttavia ritengo che non possa vivere il nostro partito, che si prefigge di essere liberale, in quanto sceglie i propri rappresentati sulla scorta della simpatia. Non si fa il Coordinatore Regionale per scelta di Berlusconi, ma per una scelta democratica. Bisogna costruire il partito con persone elette dal popolo. Sono riconoscente a Berlusconi, ma si rende necessaria una svolta strategica o andiamo in dissoluzione- conclude Paolo Romani – ”.