Fraccaro. Taglieremo gli stipendi ai parlamentari e i vitalizi. L’era dei privilegi è finita

Agenpress – “Se riusciremo a trovare la maggioranza, taglieremo molto volentieri l’indennità ai parlamentari. Passo dopo passo arriveremo a modificare anche questo. Intanto portiamo a casa il taglio dei vitalizi alla Camera”.

Lo ha detto, in una intervista al Quotidiano nazionale, Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento.

“Abbiamo dimostrato che è possibile tagliare i costi della politica. Per farlo, anche per le indennità e i rimborsi, non c’è nemmeno bisogno di aspettare una legge. Con il taglio ai nostri stipendi abbiamo restituito 23 milioni generato circa 16mila posti di lavoro. Continueremo a restituire soldi ai cittadini e a tagliare anche le nostre indennità di carica con un risparmio di 4,5 milioni a legislatura. L’era dei privilegi è finita: a uno a uno dovranno cadere tutti i tabù della partitocrazia”.

Sul taglio dei vitalizi “rimarrei stupito se il Pd che aveva promosso una legge con gli stessi intenti nella scorsa legislatura, adesso votasse contro”. Sulla class action minacciata da alcuni ex parlamentari, il ministro pentastellato osserva: “Credo ci voglia del coraggio per fare ricorso contro questa delibera che è fortemente voluta dal popolo italiano. Mi fa specie. Vorrebbero farci desistere, ma non ci riusciranno. Loro sono dalla parte sbagliata della storia, aggrappati agli ultimi ingiustificati privilegi”.