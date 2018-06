Gesto dell’aquila da calciatori svizzeri di origine kosovara. La Fifa apre procedimento disciplinare

Agenpress. Il gesto dell'”aquila albanese” mostrato venerdì scorso dai calciatori svizzeri di origine kosovara per celebrare i loro gol durante la partita di Coppa del mondo contro la Serbia ha sollevato molte polemiche.

L’episodio ha posto sotto la luce dei riflettori la presenza di una grande comunità di lingua albanese in Svizzera, la quarta comunità straniera in Svizzera per dimensioni.

I giocatori della nazionale svizzera di calcio Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, di origini kosovo-albanesi, hanno suscitato polemiche per il modo in cui hanno celebrato i due gol che hanno condotto alla vittoria contro la Serbia nella partita del gruppo E della Coppa del Mondo 2018 venerdì scorso. I due hanno unito le mani nel gesto dell’aquila nera bicipite della bandiera albanese.

Anche il capitano Stephan Lichtsteiner ha fatto il gesto dell’aquila durante la partita. I serbi non si sono fatti impressionare. Shaqiri dopo la partita ha dichiarato: “Nel calcio ci sono delle emozioni. Avete visto cosa ho fatto. Sono solo emozioni.”

Nel frattempo la Fifa ha aperto una procedura disciplinare contro i tre calciatori.

Oltre a molti serbi, il gesto dell’aquila ha irritato anche alcuni politici svizzeri, tra cui Natalie Rickli dell’Unione democratica di centro.

“Non riesco davvero a rallegrarmi. I due gol non sono stati segnati per la Svizzera, ma per il Kosovo. Se un giorno la nazionale del Kosovo dovesse vincere, mi rallegrerei per loro, ma ai Mondiali giochiamo e tifiamo per la Svizzera”, ha scritto Natalie Rickli su Twitter.