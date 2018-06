Italiaonline, Gribaudo (PD): basta scappare, Di Maio incontri lavoratori

Agenpress. “Luigi Di Maio la smetta di scappare e incontri i lavoratori di Italiaonline. C’è un’azienda che prima fa sparire i fondi mentre tiene i lavoratori in cassa integrazione, e poi vorrebbe fare 400 licenziamenti con i bilanci in attivo, e il Ministro dello Sviluppo economico ai tavoli di trattativa non si è ancora fatto vedere.”

Lo scrive su Facebook la vice capogruppo del PD alla Camera, Chiara Gribaudo, a proposito della protesta dei lavoratori torinesi della ormai ex Seat Pagine Gialle che l’azienda vorrebbe licenziare.

“Con Graziano Delrio ho incontrato i rappresentanti sindacali dei lavoratori quando ancora Di Maio minacciava il Presidente Mattarella. Nell’assemblea del PD Piemonte con tutti i deputati piemontesi ho presentato un ordine del giorno per dare pieno sostegno ai lavoratori, e nell’intervento alla Camera per l’insediamento del governo Conte ho voluto citare anche Italiaonline accanto ad Ilva e ad Alitalia, come una delle crisi da risolvere il prima possibile.

Mentre parlavo, Di Maio sembrava quasi scocciato che gli venisse ricordato il peso del suo nuovo incarico – prosegue la deputata dem – Fatto sta che fino ad adesso se n’è lavato le mani. Domani sarà a Torino: se vuole avere un minimo di credibilità, incontri i lavoratori. Dovrebbe essere la sindaca Appendino a chiederglielo per prima.

Di Maio non può mancare di nuovo al tavolo convocato presso il suo ministero, lunedì 2 luglio, come ha già fatto questa settimana. Smetta di fare annunci a vuoto sul reddito di cittadinanza o su decreti dispersi, e inizi a dare risposte ai lavoratori italiani” conclude Gribaudo.