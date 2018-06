Migranti. Berlusconi. E’ in gioco il destino dell’Europa. Il governo tuteli i nostri interessi

Agenpress – “Su questa questione davvero si gioca il destino dell’Europa, almeno dell’Europa che noi abbiamo conosciuto, che è nata dal grande sogno della nostra generazione, dalla visione e dai progetti dei Padri Fondatori. Non c’è dubbio, la costruzione europea si è allontanata progressivamente, negli anni, da quel sogno, da quella prospettiva affascinante di un grande spazio di pace e di libertà, basato su valori comuni, su una comune appartenenza dei popoli europei, capace di far pesare il suo ruolo nel mondo attraverso una politica estera e di difesa comune, dapprima come grande spazio economico per poi diventare modello di benessere e di convivenza civile tra i popoli”.

E’ quanto si legge sul Corriere della Sera, nella lettera a firma di Silvio Berlusconi.

“Quest’Europa ci ha assicurato settant’anni di pace, e non è poco, visto che gli stessi confini che oggi persone e merci attraversano senza neppure mostrare un documento sono quelli per difendere i quali milioni di ragazzi europei hanno versato il loro sangue pochi decenni fa. Un traguardo importantissimo, per chi ricorda gli orrori della guerra. Ma ahimè non più sufficiente, ormai.In questi giorni, o comunque nelle prossime settimane, capiremo se vi sia ancora una speranza per la nostra idea di Europa, oppure se l’Europa degli egoismi nazionali, delle burocrazie ottuse, delle regole scritte nell’interesse di pochi abbia definitivamente prevalso. In questo caso, temo che la costruzione europea non abbia un futuro”.

“Saremo come sempre pronti in Parlamento – spiega – ad appoggiare quelle decisioni volte a chiedere e ottenere che l’Europa sia finalmente solidale, sia davvero unita e lungimirante nelle scelte necessarie per affrontare l’emergenza: per esempio i centri di accoglienza in territorio africano per determinare lì, prima della partenza, chi abbia diritto alla condizione di rifugiato e chi invece debba essere rimpatriato, oppure l’assegnazione di adeguate risorse al Trust Fund per l’Africa, primo nucleo di quel Piano Marshall per il continente africano che è l’unico strumento, al di là dell’emergenza, per risolvere davvero con uno sforzo coordinato, deciso e di lungo termine un fenomeno potenzialmente devastante sia per l’Africa che per l’Europa”.

“È appena il caso di ricordare ancora una volta che l’ultimo governo italiano ad affrontare questo problema in modo adeguato fu il nostro, che riuscì praticamente ad azzerare gli sbarchi tramite accordi con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Da allora la debolezza della posizione italiana, negli anni dei governi della sinistra, unita alla sopravvenuta instabilità dei Paesi di partenza dei migranti, come la Libia, ha determinato la situazione di oggi, nella quale almeno 500.000 irregolari stazionano senza prospettive nel nostro Paese”.

“Se può essere giusto battere i pugni sul tavolo, anche a difesa della dignità nazionale, la politica estera del nostro Paese non può ridursi ad un’esibizione muscolare che non saremmo neppure in grado di sostenere”.

“Senza l’Europa, o contro l’Europa, i problemi si aggravano, non si risolvono. I nostri governi, posso dirlo per esperienza diretta, hanno ottenuto buoni risultati in Europa soprattutto quando hanno saputo convincere, coalizzare, costruire alleanze. Con questo metodo, per esempio, siamo riusciti a portare Mario Draghi alla guida della Bce”. “Ma non tutti coloro che sembrano difendere i nostri stessi principi – fa notare – sono in realtà nostri alleati. Sarebbe ingenuo pensare che possano esserlo, su questo tema, i paesi del gruppo di Visegrad, o la Csu tedesca, che hanno per obbiettivo non la difesa delle frontiere europee, ma quella delle loro frontiere nazionali. Questo significherebbe rimandare i migranti, nella maggior parte dei casi, proprio in Italia. Non è questo che ci aspettiamo dall’Europa”.

Su tutto questo posso solo augurarmi — da italiano — che il Governo sia davvero in grado di tutelare le nostre ragioni e i nostri legittimi interessi. Sono le ragioni e gli interessi di un’Italia che non può fare a meno dell’Europa, e di un Europa che non può fare a meno dell’Italia. Mi auguro che vi sia la capacità di farlo comprendere ai partner europei, e che i governi amici si rendano conto che non ci sono alternative per salvare l’Europa e quindi anche sé stessi”, conclude Silvio Berlusconi.