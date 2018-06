Migranti. Conte. Chi entra in Italia entra in Ue. Centri? Non siamo invitati a farlo

Agenpress – “E’ inesatto dire che l’accordo sia su base volontaria: è integrato e multilivello come richiesto mentre per quanto riguarda l’art.6, che fa riferimento a centri di accoglienza su paesi di stati membri, non si impone a nessuno. Voleva in Italia un centro coatto?”. Il premier Giuseppe Conte risponde così al termine del Vertice Ue ad una domanda sul carattere volontario dell’intesa raggiunta nella notte a Bruxelles.

L’accordo sui migranti stabilisce “azioni condivise anche nel salvataggio in mare. E’ un principio mai affermato prima. L’Italia era sola. L’abbiamo affermato nei fatti, anche con qualche atteggiamento risoluto”, ha detto ancora Conte.

L’Italia non riprenderà nessun migrante che dovesse essere stato registrato da noi e poi andato in Germania, ha aggiunto sottolineando di “non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania” in merito ai movimenti secondari. “A Merkel non ho promesso alcunché”.

Nel documento finale approvato dall’Ue è “passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d’ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri. Da oggi l’Italia non è più sola”.

“Da questo consiglio europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale”.

Nel documento finale del vertice Ue passa la proposta dei centri di “accoglienza per consentire lo sbarco e se il caso il transito dei migranti anche in paesi terzi, sotto il coordinamento della cooperazione con Unhcr e orOim. E in Europa si possono creare anche centri di accoglienza nell’ambito degli stati membri ma solo su base volontaria”, ha risposto ancora alla domanda se l’Italia li aprirà, ha risposto “è una decisione che ci riserveremo ovviamente al livello governativo in modo collegiale, direi che non siamo assolutamente invitati a farlo”.

Nel documento approvato dal Consiglio europeo “si è finalmente affermato il principio del rifinanziamento del fondo fiduciario per l’Africa che ci torna particolarmente utile per le rotte dei migranti nordafricani” e viene anche chiesto che vengano “intensificati i rapporti e gli accordi con i paesi di origine e transito dei migranti”.