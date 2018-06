Migranti. Salvini all’UE, aspettiamo i fatti. Le Ong vedranno l’Italia solo in cartolina

Agenpress – “Non mi fido delle parole, vediamo che impegni concreti ci sono perché finora è sempre stato ‘viva l’Europa viva l’Europa, ma poi paga l’Italia”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital commentando i risultati del vertice europeo. “Vediamo che principi, che soldi e che uomini ci sono”, fermo restando che i “principi fondamentali era e continua ad essere la protezione delle frontiere esterne, non lasciare sola l’Italia, in investimento vero in Africa e non a parole”.

“Aspetto di capire – ha aggiunto – non so cosa ci sia dentro e non mi fido dei giornali”. Quello che è certo, secondo il ministro, è che qualcosa rispetto al passato è cambiato. “C’è qualcosa di straordinario rispetto agli ultimi anni di sonnolenza – ha detto Salvini – Si è discussa di una proposta italiana, si sono discusse richieste italiane, bisogni e problemi italiani. Fino all’ultimo vertice eravamo noi ad inseguire le richieste degli altri e dunque già il fatto di essere al centro della partita qualche risultato te la fa portare a casa”.

In ogni caso, “vediamo che impegni concreti ci sono su principi, soldi e uomini – ha concluso – perché ad esempio nell’operazione Themis, che dovrebbe essere un’operazione europea, su 32 imbarcazioni 30 sono italiane”.

Le navi delle Ong “non vedranno più l’Italia se non in cartolina. Ora ci sono due navi davanti alla Libia di Proactiva Open Arms – ha aggiunto Salvini – chiedo che oggi stesso pubblichino l’elenco dei finanziatori”. Loro e le altre ong, ha concluso, “fanno politica, mi danno del razzista e del fascista ma,come dicono i militari italiani e libici, aiutano gli scafisti”.