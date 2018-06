Migranti. Salvini, non faremo nuovi centri accoglienza, ma solo quelli per i rimpatri

Agenpress – “Gli unici centri che stiamo aprendo sono quelli per i rimpatri, almeno uno in ogni regione. Non faremo nuovi centri di accoglienza”. Lo ha detto il ministro dell’ Interno, Matteo Salvini, rispondendo sugli esiti del Consiglio Ue sull’immigrazione, a margine del Festival del lavoro in corso a Milano. Salvini ha aggiunto: “Dovrò e voglio lavorare in concordia con il governo tunisino”.

“Lasciatemi esprimere la soddisfazione che l’Europa si è accorta che l’Italia c’è e decide. Noi non apriamo neanche mezzo centro rispetto a quelli aperti, l’obiettivo è di andarli a chiudere. Ho firmato la sospensione dei lavori già previsti negli anni precedenti per le ristrutturazioni di tutti i centri, penso a Mineo o a Isola Capo Rizzuto: voglio vederci chiaro su ogni centesimo di euro del capitolo immigrazione, e alcune decine di milioni di euro li sto bloccando”.